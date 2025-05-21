Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Ставрополе

В связи с инцидентом, произошедшим в многоквартирном доме Ставрополя, где произошел взрыв газа, было открыто уголовное производство. Число получивших ранения возросло до трех человек.

Как сообщили в Следственном комитете по Ставропольскому краю, уголовное дело возбуждено по факту намеренного повреждения или уничтожения имущества, что произошло после взрыва газовой смеси на 16 этаже многоэтажного дома.

Министерство здравоохранения области сообщило об увеличении количества пострадавших на два человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Параллельно с этим, прокуратурой начата проверка для оценки законности и качества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством. Местные жители сообщают, что около 60 автомобилей, стоявших во дворе, получили повреждения.

Осколки от разрушенного взрывом здания повредили фасад соседнего пятиэтажного дома. На месте происшествия работают экстренные службы, а также присутствует глава города Ставрополя.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии.