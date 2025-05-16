Взрыв произошел на парафиновом заводе «Свеча» в Башкирии

В городе Салават (Башкирия), на улице Индустриальной, прогремел взрыв на парафиновом заводе «Свеча». Как сообщил телеграм-канал «112», взрыв привел к частичному разрушению здания и возгоранию парафина на площади 50 кв. м.

По предварительной информации, ранения получили четыре человека. Местонахождение еще одного сотрудника неизвестно, предположительно, он находится под обломками. На месте инцидента работают спасательные службы. Распространение огня остановлено.

Ранее сообщалось, что ядовитое облако после взрыва на химзаводе накрыло город в Испании.