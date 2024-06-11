Уголовное дело возбудили в Подмосковье после нападения школьника с ножом на подростка

Безопасность
t.me/gsuskmosobl

Фото: [t.me/gsuskmosobl]

Следователи возбудили уголовное дело после конфликта с поножовщиной между школьниками в турпоходе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в лесном массиве в Коломне. Пятиклассник ударил ножом в живот семиклассника, поскольку последний дразнил нападавшего из-за длины волос.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи спасли жизнь несовершеннолетнего, сейчас подросток находится на стационарном лечении.

Сотрудники СК допрашивают участников конфликта, назначена медицинская экспертиза. Также будет дана оценка действиям педагогов.

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