Уголовное дело возбудили в Дагестане из-за смерти девушки после операции

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Карабудахкентской центральной больнице Дагестана умерла 19-летняя девушка по результатам операции. Об этом сообщило в своем телеграм-канале региональное Управление Следственного комитета России.

Девушка умерла 9 сентября. До этого ей удалили камни из желчного пузыря. Скончавшейся было всего 19 лет, у нее осталась 11-месячная дочка. Семья умершей винит во всем врачей, те якобы спешили уехать из больницы на свадьбу, и по этой причине не проконтролировали состояние своей пациентки.

«По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — указали правоохранители в микроблоге.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, она должна установить точную причину смерти. Следствием также изъяты медицинские документы, которые могут помочь выявить истину.

