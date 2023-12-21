SHOT: скончался один из пострадавших от падения ледяной глыбы в Люберцах

Скончался один из пострадавших от падения ледяной глыбы в городском округе Люберцы. Об этом со ссылкой на источник сообщил SHOT .

По информации издания, 34-летний мужчина умер сегодня около пяти часов утра в реанимации, не приходя в сознание. От удара сверху ему сломало позвоночник, также случился разрыв печени.

Погибший, по словам журналистов, работал заместителем генерального директора в одной из производственных компаний. У мужчины осталось трое детей.

ЧП произошло накануне. Глыба льда сошла с крыши военкомата на Октябрьском проспекте. Проверку по факту случившегося проводит Люберецкая городская прокуратура и следователи.

Ранее сообщалось, что в Москве две женщины получили травмы из-за падения глыбы льда у станции метро «Смоленская».