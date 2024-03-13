Уголовное дело возбудили в Подмосковье из-за избиения футболистов после матча

Полицейские возбудили уголовное дело из-за избиения двух футболистов после матча в Химках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 20 февраля на стадионе на улице Машинцева, уточнили в ведомстве. После матча между участниками команд возник конфликт, в результате травмы получили 18-летний и 19-летний футболисты.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения двух детей в Московской области.