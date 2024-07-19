Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели 9-летнего мальчика и его матери в ДТП
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее девятилетнего сына в ДТП под Чеховом, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Авария случилась накануне на трассе «Крым». Водитель грузовика совершил столкновение с легковушкой, которая ехала в попутном направлении. Погибшие — пассажиры легкового автомобиля. Также пострадал водитель этой машины, его доставили в больницу.
Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и ход расследования дела контролирует Чеховская городская прокуратура.