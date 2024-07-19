Женщина и ее девятилетний сын погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье

Девятилетний мальчик и его мать погибли в ДТП на трассе «Крым» в Подмосковье, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария случилась накануне вечером на восемьдесят первом километре автодороги. Женщина и ее сын ехали в легковом автомобиле. В машину въехал грузовик, который двигался в попутном направлении. Большегруз прижал легковушку к обочине.

Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Чеховская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино водитель за рулем легкового автомобиля сбил двух человек на пешеходном переходе.