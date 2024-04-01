Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели ребенка из-за падения бетонного забора
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели семилетней девочки в результате падения на нее бетонной секции забора.
Трагедия произошла накануне вечером в Мытищах, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время устанавливаются лица, которые несут ответственность за надлежащее содержание территории.
Уголовное дело возбуждено по статям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Проверку по факту случившегося проводит Мытищинская городская прокуратура.