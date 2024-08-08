Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели ребенка под колесами грузовика
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели девятилетнего мальчика под колесами грузовика, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Трагедия произошла накануне вечером в деревне Медвежьи Озера под Щелково. Ребенок передвигался на велосипеде.
Наезд на несовершеннолетнего совершил водитель 1968 года рождения, который управлял грузовиком. Мальчик погиб на месте.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Ступино столкнулись микроавтобус и легковая машина.