Прокуратура контролирует установление причин ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Ступино

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Ступино, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла утром на трассе «Дон». Транспортные средства ехали в попутном направлении, в какой-то момент водитель легковушки совершил столкновение с микроавтобусом, в котором находились пятнадцать пассажиров.

Микроавтобус из-за удара перевернулся на бок. Пострадали пять человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Щелково водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика на велосипеде, ребенок погиб на месте.