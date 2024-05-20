Уголовное дело возбудили в Подмосковье после драки подростков на футбольном поле
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Следователи возбудили уголовное дело по факту драки подростков на футбольном поле в Ольгинском лесопарке в Балашихе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Как напомнили в ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел в апреле. В полицию поступило заявление от матери пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что ее четырнадцатилетний сын получил телесные повреждения.
Полицейские установили всех участников конфликта и опросили их. В скором времени потерпевший будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали проверку после драки третьеклассников.