Уголовное дело возбудили в Подмосковье после драки подростков на футбольном поле

Следователи возбудили уголовное дело по факту драки подростков на футбольном поле в Ольгинском лесопарке в Балашихе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как напомнили в ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошел в апреле. В полицию поступило заявление от матери пострадавшего ребенка. Женщина рассказала, что ее четырнадцатилетний сын получил телесные повреждения.

Полицейские установили всех участников конфликта и опросили их. В скором времени потерпевший будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали проверку после драки третьеклассников.