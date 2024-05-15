В Подмосковье проводят проверку после драки третьеклассников

Подмосковные полицейские приняли решение о возбуждении административного дела по статье «Побои» после драки третьеклассников, сообщает РЕН ТВ .

В полицию обратилась жительница Рошаля, она заявила, что ее десятилетнего сына избила группа подростков. Такое же заявление поступило от матери другого участника конфликта.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов опросят несовершеннолетних, оба ребенка пройдут судмедэкспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного здоровью вреда.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали мужчину, который ударил своего приятеля топором.