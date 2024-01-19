Уголовное дело возбудили в Подмосковье после поджога дома участника СВО

Следователи возбудили уголовное дело по информации из соцсетей об умышленном поджоге дома в Истре, который принадлежит участнику СВО. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК России.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в прошлом году руководитель одной из управляющих компаний, в которой ранее работал военнослужащий, стал требовать от участника специальной военной операции ежемесячной выплаты из-за якобы имеющегося долга. Также уточнялось, что на семью бойца оказывалось моральное давление.

В январе этого года дом военнослужащего в Истре намеренно подожгли. При пожаре никто не пострадал, уточнили в СК.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске гражданин Кубы чуть не зарезал земляка из-за денежного долга.