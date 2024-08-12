Водителя, сбившего женщину и ребенка в Подольске, доставили в полицию

Водителя, который совершил наезд на женщину и ребенка во дворе в Подольске, доставили в полицию, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП произошло накануне вечером на Юбилейной улице. Пострадавшие шли по дворовой территории рядом с припаркованными автомобилями.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Подольская городская прокуратура.

По данным СМИ, у двухлетнего ребенка сотрясение и ссадины, а у его мамы — черепно-мозговая травма и ушиб бедра.