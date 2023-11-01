Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей в кадетском училище в Подмосковье

После массового отравления детей в кадетском училище в подмосковном поселке Дедино возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Накануне вечером двадцать воспитанников были госпитализированы. По предварительным данным, у них ротавирусная инфекция.

Дело возбуждено по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление.

В ближайшее время следователи осмотрят место происшествия, а также допросят руководство училища и учащихся. Сведения о случившемся направлены в Роспотребнадзор.

Луховицкая городская прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей.

Ранее СМИ сообщали, что четверо воспитанников кадетского училища находятся в тяжелом состоянии.