Уголовное дело завели на сотрудника гостевого дома в Москве, подозреваемого в домогательствах до ребенка

В отношении 43-летнего мужчины, который работал в гостевом доме российской столицы, возбудили уголовное дело. Его подозревают в насильственном совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего. Такое заявление сделала пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Злоумышленник на протяжении двух лет работал в гостевом доме, который расположен на улице Ясеневой в поселении Первомайское. Он неоднократно играл с сыном хозяйки этого дома, которому исполнилось всего пять лет.

«В результате внезапно возникшего умысла злоумышленник совершил противоправные действия насильственного характера в отношении пятилетнего сына заявительницы», — указали правоохранители.

После того как женщина написала на своего 43-летнего подчиненного заявление в полицию, против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина был задержан, в его отношении сейчас ведутся следственные действия.

Ранее приводились подробности этого происшествия. Работник гостевого дома неоднократно брал на себя обязанность присмотреть за малолетним сыном своей работодательницы и поиграть с ним. В какой-то момент женщина обнаружила мальчика в отдельной комнате голым. Ребенок заявил, что мужчина снял с него одежду и касался его интимных зон.