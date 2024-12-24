Уголовное дело завели после гибели рабочих в бараке в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели шести рабочих в результате пожара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее МЧС России сообщило, что огонь охватил площадь 300 кв. м. При тушении пожара огнеборцы нашли шесть тел. Сейчас возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Следствие установило, что трагедия могла быть связана с небрежным отношением к безопасности.

Как отметили в Следственном комитете РФ по Республике Татарстан, уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ — ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 293 (халатность), ч. 1 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи уже начали осмотр места происшествия. В настоящее время решается вопрос о назначении необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств возникновения пожара и определения виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Турции из-за взрыва на заводе по производству взрывчатки погибли не менее 12 человек.