В Турции из-за взрыва на заводе по производству взрывчатки погибли не менее 12 человек

О трагедии сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу. Его слова цитирует РИА Новости, публикуя видеокадры с места происшествия. Он исключил вероятность диверсии на заводе, комментируя случившееся в беседе с местным изданием.

В результате трагического инцидента на заводе по производству взрывчатых веществ в турецкой провинции Балыкесир погибли как минимум 12 человек. Губернатор Исмаил Устаоглу подтвердил информацию о происшествии и сообщил, что еще три человек получили ранения. Об их состоянии не сообщалось.

Взрыв произошел в районе Кареси. Местные власти оперативно отреагировали на ситуацию. Исмаил Устаоглу подчеркнул, что вероятность диверсии исключена.

На место происшествия прибыли спасательные службы и эксперты, которые проводят расследование для выяснения причин взрыва. Они намерены выяснить другие обстоятельства произошедшего на турецком заводе.

Ранее при тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин. На момент возгорания в помещении находилось 39 человек. Пожар был ликвидирован.