Уголовное дело завели на известного криминального авторитета в Москве

В российской столице против 64-летнего лидера преступного мира, обладавшего высшим положением в криминальной структуре с 1985 года, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел через телеграм-канал ведомства.

Дело связано со статьей 210.1 Уголовного кодекса, которая касается лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Согласно этой статье, обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

В сообщении говорится, что этот криминальный авторитет с 1985 года и по сей день обладает неофициальным статусом и имеет значительное влияние в определенных кругах. Он был коронован как вор в законе, что давало ему возможность управлять действиями криминальных группировок на территории России.

По информации ведомства, этот человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности в прошлом. Предположительно, в настоящее время он находится за пределами страны, скрываясь от правосудия. Правоохранительные органы ведут работу по установлению его текущего местонахождения.

Ранее сообщалось, что грузинский авторитет Шалва Хонский получил 10 лет за титул вора в законе.