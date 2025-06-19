Вор в законе Шалва Хонский получил 10 лет колонии в Пензе

Шалва Чхенкели, 60-летний уроженец Грузии, известный в преступных кругах под прозвищем Шалва Хонский, решением Пензенского областного суда был отправлен на 10 лет в колонию особого режима. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Прайм Крайм».

Согласно данным издания, несмотря на введение в 2019 году в УК РФ статьи, предусматривающей ответственность за занятие лидирующего положения в криминальной иерархии, авторитетный преступник не отказался от своего статуса «вора в законе». Чхенкели продолжал оказывать влияние на различные направления деятельности преступных групп, находящихся в исправительных учреждениях Пензенской области.

Звание в криминальном мире Хонский получил в 1992 году, после чего неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение похищений и нанесение тяжкого вреда здоровью.

Авторитет занимался сбором средств в так называемую воровскую кассу и распределением сфер влияния в тюремной среде, назначая из числа заключенных доверенных лиц на различные «должности».

На судебном процессе осужденный отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям.

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