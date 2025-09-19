Угонщики автомобилей начали использовать искусственный интеллект

Российские автовладельцы столкнулись с новой реальностью: современные угонщики активно внедряют искусственный интеллект для взлома даже самых продвинутых систем защиты автомобилей. Как отмечает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, если преступники выбрали конкретный автомобиль, предотвратить кражу практически невозможно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Статистика подтверждает тревожную тенденцию: за первые восемь месяцев 2025 года число автоугонов в России выросло на 6%. Наиболее часто целью злоумышленников становятся автомобили марок Hyundai, Kia и Lexus, а география преступлений сосредоточена в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Рост угонов эксперты связывают с подорожанием новых и подержанных автомобилей, что делает этот нелегальный бизнес более прибыльным.

По словам юриста, искусственный интеллект кардинально изменил методы преступников. Теперь они используют ИИ для анализа уязвимостей, подбора электронных ключей и обхода многоступенчатых систем безопасности. Традиционные средства защиты уже не могут противостоять высокотехнологичным атакам, что сводит шансы владельцев к минимуму.

Он подчеркнул, что в случае угона важно время — чем раньше владелец сообщит о краже, тем выше шансы на возврат автомобиля. Первым делом необходимо исключить эвакуацию машины из-за нарушений парковки, после чего незамедлительно обратиться в полицию. При наличии полиса КАСКО следует уведомить страховую компанию и получить документ, подтверждающий факт угона — это основание для выплаты возмещения.

По мнению эксперта, правоохранительные органы используют все доступные средства для поиска, включая план-перехват и данные с камер наблюдения. Однако угонщики применяют утонченные методы маскировки: меняют внешний вид автомобиля с помощью наклеек и молдингов, заменяют номера и временно оставляют машины в малозаметных местах. Дополнительные системы спутникового отслеживания значительно повышают шансы на обнаружение угнанного транспортного средства и могут служить сдерживанием для преступников.

Он резюмировал, что, несмотря на технологическую гонку между преступниками и правоохранителями, раскрываемость автоугонов в России остается высокой — более 70%. Специализированные подразделения полиции обладают отработанными методиками поиска и глубоким пониманием криминальной инфраструктуры, что в конечном итоге помогает возвращать угнанные машины их законным владельцам.

Ранее автоюрист Золотов пояснил, каким образом купленный автомобиль может оказаться в розыске Интерпола.