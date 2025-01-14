Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области

В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Все экстренные службы саратовского региона приведены в режим полной готовности.

Несколько позже Бусаргин сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников повреждено здание промышленного предприятия в Энгельсе.

До этого массированная атака на Саратов и Энгельс была предпринята 8 января.

В результате вспыхнул пожар на одном из промышленных объектов в Энгельсе. При ликвидации возгорания погибли двое спасателей, еще один был доставлен в больницу с сильными ожогами. В Энгельсе ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Тульской области прогремела серия взрывов.