Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области
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В Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Все экстренные службы саратовского региона приведены в режим полной готовности.
Несколько позже Бусаргин сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников повреждено здание промышленного предприятия в Энгельсе.
До этого массированная атака на Саратов и Энгельс была предпринята 8 января.
В результате вспыхнул пожар на одном из промышленных объектов в Энгельсе. При ликвидации возгорания погибли двое спасателей, еще один был доставлен в больницу с сильными ожогами. В Энгельсе ввели режим ЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Тульской области прогремела серия взрывов.