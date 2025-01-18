Угроза атаки украинских беспилотников объявлена в Тульской области
В Тульской области ввели режим повышенной опасности
Фото: [сommons.wikimedia/ALPR]
В Тульской области ввели режим повышенной опасности из-за угрозы атак вражеских беспилотников.
Информация об этом появилась в телеграм-канале министерства по безопасности региона.
«Внимание! На территории Тульской области существует угроза атаки БПЛА», — говорится в публикации.
Власти обратились к местным жителям с призывом быть максимально внимательными и осторожными.
Дроны ВСУ регулярно атакуют российские регионы.
Власти призвали местных жителей и туристов быть внимательными и осторожными.
Так, вечером 17 января, угроза атаки беспилотников была объявлена на всей территории Курской области.
Ранее сообщалось о том, что в городе Людиново Калужской области из-за атаки дрона загорелось предприятие.