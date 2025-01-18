Угроза атаки украинских беспилотников объявлена в Тульской области

Информация об этом появилась в телеграм-канале министерства по безопасности региона.

«Внимание! На территории Тульской области существует угроза атаки БПЛА», — говорится в публикации.

Власти обратились к местным жителям с призывом быть максимально внимательными и осторожными.

Дроны ВСУ регулярно атакуют российские регионы.

Власти призвали местных жителей и туристов быть внимательными и осторожными.

Так, вечером 17 января, угроза атаки беспилотников была объявлена на всей территории Курской области.

Ранее сообщалось о том, что в городе Людиново Калужской области из-за атаки дрона загорелось предприятие.