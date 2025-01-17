В городе Людиново из-за атаки дрона загорелось предприятие

О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В городе Людиново Калужской области из-за атаки украинского беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

В настоящее время на месте работают оперативная группа и спасатели.

По предварительным данным, в результате атаки дрона никто не пострадал.

Жителям региона МЧС направило смс-сообщения с предупреждением об угрозе беспилотных атак и советами по действиям.

13 января в центре города Тулы произошел пожар в военном госпитале.

Из полыхающего госпиталя удалось вывести 57 человек, но огонь перекинулся на крышу. Предварительной причиной возгорания считают неисправность электропроводки в историческом здании.

Ранее сообщалось о том, что под Нижним Новгородом в двухэтажном доме произошел взрыв газа.