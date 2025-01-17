В городе Людиново из-за атаки дрона загорелось предприятие
На предприятии в Людинове вспыхнул пожар из-за атаки дрона
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В городе Людиново Калужской области из-за атаки украинского беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
О ЧП в своем телеграм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В настоящее время на месте работают оперативная группа и спасатели.
По предварительным данным, в результате атаки дрона никто не пострадал.
Жителям региона МЧС направило смс-сообщения с предупреждением об угрозе беспилотных атак и советами по действиям.
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