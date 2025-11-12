«Угроза под землей»: на единственном урановом руднике Украины произошла авария

На единственном урановом руднике Украины — шахте «Ингульская» — произошла серьезная авария с затоплением. Судьба двух работников остается неизвестной. Об этом сообщает «Страна.ua».

На Украине в Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие на стратегическом объекте — урановой шахте «Ингульская». Под землей прорвало гидросмесь, которая быстро затопила один из отработанных горизонтов. В момент аварии в выработке находились два человека, их судьба остается неизвестной, аварийно-спасательные команды продолжают поиски.

Этот инцидент парализовал работу единственного на Украине предприятия по добыче природного урана. Шахта «Ингульская» входит в состав государственного «Восточного горно-обогатительного комбината», который является ключевым звеном для топливного обеспечения украинских атомных электростанций. Атомная энергетика занимает значительную долю в генерации электроэнергии страны, и длительная остановка добычи урана может создать серьезные вызовы для энергобезопасности государства. Причины технического сбоя, приведшего к прорыву пульпы, пока не раскрыты.

