Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области

Так, в ночь на 30 января была объявлена угроза атаки БПЛА в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали быть бдительными.

Напомним, вечером 26 января угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные начали сомневаться в целесообразности атак беспилотников на российские территории. Отмечается, что эффективность таких операций вызывает серьезные вопросы, и ущерб, который они наносят России, оказывается не столь значительным, как изначально предполагалось.