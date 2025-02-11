Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

На всей территории Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале предупредил губернатор региона Роман Бусаргин.

Экстренные службы приведены в полную готовность, отметил он.

Украинские боевики почти каждый день с помощью дронов атакуют объекты, расположенные в приграничных и центральных регионах нашей страны. Системы противовоздушной обороны ликвидируют большинство украинских дронов.

Вечером 10 февраля система противовоздушной обороны успешно отразила атаку украинских БПЛА на Брянскую область. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани на фоне воздушной тревоги.