Дело об экстремизме возбудили против напавшего на девушку во время пробежки в Подмосковье

В отношении мигранта, который напал на девушку в подмосковном Нахабино, возбудили уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне утром во дворе одного из домов на улице Белобородова. Мужчина увидел незнакомую ему девушку, которая была одета в спортивные шорты и майку. Из-за этого он высказал в ее адрес требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде и ударил кулаком по лицу.

Злоумышленник уже задержан. Следователи провели допросы, в том числе пострадавшей, а также осмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором мужчина ударил кулаком по лицу девушку, которая совершала утреннюю пробежку. За потерпевшую заступился прохожий. Злоумышленник объяснил ему свой поступок тем, что девушка надела якобы слишком короткие шорты.