Украинская промышленность приступила к массовому выпуску баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заявление, сделанное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Новая ракета имеет дальность полета порядка 500 км, за счет чего способна достигать Москвы при запуске с приграничных территорий Украины. Она снабжена боевой частью в 480 кг. Ермак заявил, что на Украине приступили к массовому выпуску таких ракет.

Когда чиновника спросили, действительно ли украинская армия сможет достать этими боеприпасами до российской столицы, он уклонился от прямого ответа.

«Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях», — указал он.

Ранее Ермак заявил, что действующий президент Владимир Зеленский является лучшим лидером за всю историю независимой Украины. По этой причине, по его мнению, он должен пойти на второй срок президентства.