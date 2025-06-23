По мнению руководителя офиса президента Андрея Ермака, Владимир Зеленский, занимающий пост главы государства, должен принять участие в предстоящих выборах и побороться за второй президентский срок. Об этом Ермак заявил в беседе с журналистами издания The Times.

В своем интервью он подчеркнул, что за всю историю независимой Украины не было лидера лучше, чем действующий президент Владимир Зеленский.

Ранее на Украине публично окрестили главу офиса президента Андрея Ермака «начальником Владимира Зеленского». Такое прозвище ему дал депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Недавно глава СБУ Малюк заявил о подготовке покушения на Зеленского в аэропорту Польши.