Украина договорилась с США о безопасном судоходстве в Черном море

Во время технических консультаций в Эр-Рияде американская и украинская команды договорились между собой по поводу безопасного судоходства в бассейне Черного моря. Об этом в запрещенной в РФ социальной сети написал Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины.

Сам Умеров был членом украинской делегации во время технических консультаций, которые проводились в Саудовской Аравии.

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — указал он.

Министр добавил, что теперь выход российских боевых кораблей за пределы восточной части Черного моря будет расцениваться как нарушение договоренностей. Украина, по его словам, в таком случае будет проводить ответные меры и расценивать их как самозащиту.

Ранее о достигнутой договоренности насчет безопасного судоходства в Черном море сообщал Белый дом. По словам его представителей, Россия и США сумели договориться в этом вопросе.