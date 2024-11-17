Украина экстренно отключила ядерные реакторы на фоне массированной атаки

На фоне массированной атаки в ночь на 17 ноября Украина была вынуждена отключить семь из девяти действующих ядерных реакторов. Об этом пишет Bloomberg сообщает со ссылкой на МАГАТЭ.

Электроэнергию на полную мощность вырабатывали только два реактора из девяти. По данным МАГАТЭ, снижение мощностей составили от 40 до 90%. Отключения провели на фоне массированного удара в сторону энергетических объектов критической инфраструктуры. Речь только про те предприятия, что обслуживают ВПК Украины.

Как сообщает РБК, атомные электростанции на Украине на фоне массированного обстрела не получили никаких повреждений. Некритичные разрушения есть только на некоторых питающих подстанциях.

Ранее сообщалось, что на Украине неожиданно потеряли 68 источников ионизирующего излучения.