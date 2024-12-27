Украина хочет возродить ракетную отрасль времен СССР

Украина активно работает над восстановлением своего ракетного производства, стремясь возродить отрасль, существовавшую в советское время. В Киеве уверены, что к 2025 году они смогут продемонстрировать свою новую крылатую ракету, как сообщил британский журнал The Economist, ссылаясь на вице-премьера Михаила Федорова.

Одним из примеров таких разработок является ракета «Трембита». Она представляет собой двухметровый корпус с двумя парами крыльев спереди и сзади, на который установлен пульсирующий воздушно-реактивный двигатель.

Данная технология достигла своего пика еще в 1944 году с немецкой «Фау-1», но сейчас подобные разработки отсутствуют.

Характеристики новой украинской ракеты довольно скромные: дальность — до 200 км, скорость — около 400 км/ч. По данным аналитического портала Army Recognition, она может нести боевую часть весом 20-25 кг. Снаряженная ракета весит около 100 кг, а во время полета ее двигатель производит шум на уровне 100 дБ.

Разработчики заявляют, что цена ракеты с боевым оснащением составит лишь $15 тыс. Также ее можно использовать как мишень для ПВО, что снизит стоимость до $3 тыс. за счет упрощенной боевой части и навигации.

Михаил Федоров отмечает, что Украина стремится привлечь европейских производителей для организации местного производства ракет, что существенно снизит их стоимость.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16 сбили при попытке ударить по Запорожью.