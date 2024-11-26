Зеленский пожаловался на рост числа дронов у ВС России

За прошедшую ночь Украина была атакована рекордным количеством дронов. Такое заявление в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Российская армия регулярно наносит своими беспилотниками по различным украинским объектам. Но прошедшей ночью атака была беспрецедентной по количеству задействованных в ней беспилотных летательных аппаратов, так утверждает лидер Украины.

«Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов», — указал он.

Ранее бывший главком ВСУ Залужный заявил, что Украина совместно с НАТО не в состоянии вести войну с Россией на истощение. Он отметил, что со временем мощь российского военно-промышленного комплекса только возрастает.