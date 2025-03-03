Украина начала искать альтернативу американским системам ПВО

Украинская армия приступила к поиску новых вооружений, которые смогут заменить средства ПВО, ранее поставлявшиеся из США. Об этом сообщил журнал Forbes.

На Украине сложившаяся ситуация привела к тому, что ВСУ взялись искать те средства ПВО, которые смогут заменить системы противовоздушной обороны, ранее приходившие из Соединенных Штатов. Союзники Киева помогают этим поискам. Все осложняется тем, что США имеют почти полную монополю в НАТО на выпуск ракет класса «воздух-земля». Киев в текущей обстановке не может надеяться на поставки из Америки, поэтому ему приходится искать альтернативные варианты.

«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — указали журналисты.

США до этого поставляли ракеты к комплексам Patriot небольшими партиями, которые быстро расходовались. Поэтому процесс поисков должен завершиться очень быстро.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп собрался обсудить поставки Украине с госсекретарем Рубио и главой Пентагона Хегсетом. На встрече стороны планируют рассмотреть возможность приостановки или полного прекращения поставок боеприпасов и военного оборудования в Киев. Исходя из заявлений Трампа, США могут также остановить финансовую поддержку Украины.