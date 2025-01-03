Украина начала создание собственного «дальнобоя» для ударов по России

Издание The Telegraph сообщает, что на Украине продолжается разработка дальнобойной ракеты-дрона «Трембит». По оценке британских обозревателей, создание ударных единиц, якобы способных бить по Москве, продолжится около года.

Разработкой украинской новинки будет заниматься бюро PARS, которое работало над крылатой ракетой с пульсирующим двигателем «Трембита». В планах — создание такой же, но улучшенной собственной дальнобойной ракеты, способной ударять вглубь России. Однако при этом британская пресса подчеркивает, что образцы не смогут быть такими же мощными и точными как западные ATACMS, Storm Shadow или SCALP.

Создание собственных ракет нужно Киеву, чтобы снизить зависимость ВСУ от поставок западных вооружений.

«PARS, украинская фирма, которая разрабатывает "Трембиту", работает над более крупной, более дальнобойной версией, которая должна быть способна достичь Москвы, находящейся в 400 милях от украинской границы», — говорится в материале.

Отмечается, что на создание улучшенной версии ракеты потребуется не меньше года. Ее стоимость составит свыше десяти тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что НАТО может быть причастна к ударам дальнобойными ракетами по России. Такое мнение выразил глава МИД РФ.