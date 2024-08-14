Украина планирует создать «зону безопасности» на территории Курской области

Украинские власти намерены создать на территории Курской области «зону безопасности», заявила в соцсетях министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Также она сообщила о планах создать гуманитарные коридоры, по которым жители захваченных ВСУ территорий смогут выехать в Россию или на Украину.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем обращении признал, что минувшая неделя принесла тяжелые испытания жителям приграничных районов региона. Многие из них вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 940 человек из подвергшейся нападению ВСУ Курской области.