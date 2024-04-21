Украина получит мощные тактические ракеты ATACMS от США до конца апреля

Передача вооружений Украине, включая и тактические ракеты ATACMS, может случиться на следующей неделе апреля: с 22 по 28 число. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер. Его комментарий публикует ТАСС.

США продолжают военную помощь Украине, поставляя различные виды вооружения. Хотя последнее время в Конгрессе на этой почве немало споров, часть поддержки Киеву решили все-таки оказать, несмотря на то, что это очень дорого.

До конца апреля штаты намерены передать дальнобойные вооружения. В списке есть тактические мощные ракеты ATACMS. Их вписали в законопроект о помощи Украине.

«Нам сообщили, как только президент подпишет проект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — заявил политик.

Напомним, в Конгрессе приняли проект о помощи Украине 20 апреля. Она будет заключаться в военной поддержке Киева на сумму 61 миллиард долларов. Конкретные позиции и технику определят до 23 апреля.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что ATACMS (Army Tactical Missile System) способны преодолевать большие расстояния и поражать огромные площади за один удар. При модификациях ракеты могут лететь от 300 до 600 километров.

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