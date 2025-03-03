Украина потеряла больше половины переданных Штатами танков Abrams

Стало известно, что украинская армия потеряла почти две трети переданных ей Соединенными Штатами танков Abrams, после чего оставшиеся боевые машины были выведены в тыл. Об этом сообщила газета New York Times.

США передали Украине в 2023 году 31 танк Abrams, которые считаются очень высокотехнологичными боевыми машинами. Из этого числа было потеряно 19 танков.

«Уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были выведены из строя беспилотниками... Почти все остальные были выведены с линии фронта», — указали журналисты.

Украинские военные сообщили изданию, что большинство всех украинских потерь, как в живой силе, так и в бронетехнике, приходится именно на действие российских БПЛА.

Ранее появилось сообщение, что украинские военные перестают применять в зоне боевых действий тяжелые самоходные артиллерийские установки «Пион». К этим артсистемам заканчиваются снаряды, которые поставлялись ВСУ из США. Теперь американские склады опустели, и эти гаубицы остались без боезапаса.