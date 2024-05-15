Украина потребовала от США разрешения наносить удары американским оружием по территории РФ

Депутаты Верховной Рады отправились в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон дать санкцию на нанесение ударов по России с использованием оружия, поставленного американцами. Об этом сообщило издание Politico.

В США на этой неделе отправилась делегация депутатов Верховной Рады. Цель их поездки – заручиться поддержкой Конгресса Соединенных Штатов на удары по российской территории, при которых будет использоваться вооружения, поставленные Америкой. Депутаты планируют, что конгрессмены встанут на их сторону и надавят на Белый дом. В то же время администрация американского президента настроена совершенно иначе и не планирует уступать украинцам в данном вопросе.

«Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на территорию РФ», - привели журналисты высказывание неназванного чиновника из администрации Байдена.

Ранее в американской прессе было высказано мнение, что правительству США надо объяснить Зеленскому и его окружению всю нереальность планов вернуть утраченные территории. Сам Белый дом должен понять, что его интересы никак не пересекаются с украинскими. Ему же надо растолковать Киеву всю нереалистичность публичных заявлений о возврате контроля над восточными регионами.