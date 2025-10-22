Украина применила в Дагестане новый тип беспилотников с иностранными компонентами

ВСУ впервые задействовали для атаки на территорию Дагестана беспилотные летательные аппараты нового поколения, оснащенные деталями иностранного производства. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Согласно данным издания, для удара могли быть использованы БПЛА, созданные на базе украинской модели Chaklun. Основной тактической характеристикой этих аппаратов является увеличенная дальность полета, которая позволяет им поражать цели на расстоянии до 900 км.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что ранее дроны подобного класса применялись исключительно для ударов по приграничным с Украиной российским регионам. Их использование в Дагестане свидетельствует о значительном расширении радиуса действий украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 33 БПЛА над регионами РФ за ночь на 22 октября.