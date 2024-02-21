Украина развела спонсоров из Турции, создав фейковый тюркский батальон

Тюркского батальона ВСУ «Туран», обещавшего «уничтожить имперский режим Кадырова и Путина», в реальности не существует, рассказал воюющий в ВСУ казахский наемник Жасулан Дуйсембин.

О формировании батальона объявили осенью 2022 года. По словам Дуйсембина, некий человек просто решил заработать денег на националистических чувствах турков.

«Собрали кучу бабла, причем речь идет об очень крупной сумме, обокрали турков, которые вложились идеологически, и просто живет себе сейчас чувак в Америке. Обычный чебурек, который был вчера парикмахером в Подмосковье», — рассказал наемник.

По информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», несуществующий батальон в действительности «возглавлял» парикмахер из Бишкека Кудайбек уулу Алмаз. Участием в боевых действиях это подразделение не отметилось.

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