Состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ. Он произошел в формате 250 на 38. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, его слова привело издание РБК .

Российская сторона передала украинцам 250 тел убитых солдат и офицеров. В ответ в РФ было отправлено 38 погибших военных.

«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», — указал парламентарий.

По утверждению телеграм-канала BRIEF, такая неравноценность обмена обуславливается тем, что больше убитых российских военнослужащих в распоряжении ВСУ не оказалось. Обмен прошел на территории Краснояружского района Белгородской области. Процесс проводился на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка».

Такие обмены регулярно проходят между сторонами конфликта. В июне он состоялся в формате 250 на 32, еще за месяц до этого было обменяно 212 тел на 45.

Ранее сообщалось о том, что состоялся обмен заключенными между Россией и коллективным Западом. Вернувшихся домой россиян встретил президент Путин, он для этого приехал в аэропорт Внуково.