Украинец с гексогеном ехал в Россию: в Грузии раскрыли детали задержания и планы СБУ

Задержанный в Грузии украинец с партией взрывчатки признался, что конечной целью груза была Россия. По его словам, там планировалось провести диверсию под кодовым названием «Паутина–2». Об этом сообщает РИА Новости.

Грузинские пограничники пресекли попытку ввоза на территорию страны крупной партии взрывчатки. Водитель фуры с украинскими номерами, следовавший через Румынию, Болгарию и Турцию, был задержан на КПП «Сарпи». При досмотре в машине обнаружили тайник.

В нем находилось 2,4 килограмма гексогена — мощного взрывчатого вещества, а также средства связи и наркотики. По данным следствия, задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что получил груз от Службы безопасности Украины и вез его в Российскую Федерацию для проведения диверсии.

При этом грузинские власти не исключают и внутренний след. Вероятно, взрывчатку могли планировать использовать для срыва местных выборов, на которые радикальные группы уже анонсировали массовые акции протеста. Расследование продолжается по нескольким направлениям.

