ВСУ атаковали центр Горловки кассетными снарядами

Украинские военные вновь нанесли удар по Горловке. Об этом сообщается в официальном канале в соцсетях представительства ДНР в СЦКК вечером вторника, 9 июля.

Стало известно, что обстрел начался после 21 часа вторника. Украинцы находились на огневой позиции в городе Дзержинск, а наносили удар по Горловке снарядами 155 мм калибра (именно этот калибр чаще всего используют страны альянса НАТО).

На данный момент известно только о трех кассетных снарядах, которые украинцы запустили по центру Горловки (удар пришелся на Центрально-Городской район), никакой информации о последствиях инцидента нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.