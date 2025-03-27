Украинские военные при своих атаках российских объектов стали применять новую модель БПЛА, которая несете более 60 кг взрывчатки. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По утверждению авторов, за последние несколько дней ВСУ стали активно использовать для ударов по объектам на территории РФ новую модель дрона FP-1. Такие беспилотники обнаружили в Воронежской, Калужской, Московской, Саратовской и Тульской областях.

«Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия», — указал микроблог.

По имеющимся данным, такой БПЛА несет на себе более 60 кг взрывчатки. К нему прикреплена авиабомба именно такой массы, она вдобавок усиливается дополнительными тротиловыми шашками. По некоторой информации, в этом году ВСУ уже применяли такие аппараты, которые выпускались двумя серийными партиями.

Ранее российское Министерство обвинило ВСУ в том, что они продолжают бить по энергетическим объектам РФ несмотря на все декларации Зеленского. Эти действия указывают на то, что киевские власти фактически саботируют российско-американские договоренности, направленные на поэтапное урегулирование украинского конфликта.