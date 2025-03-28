Украинская армия нанесла новый удар по газоизмерительной станции «Суджа»

Украинская армия снова нанесла несколько ударов по российской энергетической инфраструктуре. В частности, была атакована газоизмерительная станция «Суджа». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Удар по станции «Суджа» был нанесен в пятницу, 28 марта, около 10:20.

«Нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — указали военные.

ВСУ также пытались нанести удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области. Рядом с ним было перехвачено 19 дронов. Это произошло в ночь на 28 марта. Днем 27 марта украинская армия обстреляла Белгородскую область, после чего произошло отключение электроэнергии в Шебекинском районе.

Ранее сообщалось, что специалисты пытались оценить ущерб после подрыва газоизмерительной станции «Суджа». Украинские военные подорвали ГИС при отступлении. До этого мощности станции позволяли осуществлять прокачку более 40 млн кубометров газа.