Специалисты занялись оценкой ущерба ГИС «Суджа»
Новак: идет оценка ущерба газоизмерительной станции «Суджа»
Фото: [unsplash.com]
В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который был нанесен украинскими военными принадлежащей «Газпрому» газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
«По ГИС «Суджа» пока идет оценка ущерба», — рассказал руководитель, напомнив, что в настоящее время поставки голубого топлива по этой ветки в европейские страны не осуществляются.
Украинские военные подорвали ГИС при отступлении. До этого мощности станции позволяли осуществлять прокачку более 40 млн кубометров газа.
Ранее техническое состояние газоизмерительной станции прокомментировал военный корреспондент Юрий Котенок. По его утверждению, ГИС горела на протяжении нескольких дней и перестала существовать как инфраструктурный объект.