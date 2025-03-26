Специалисты занялись оценкой ущерба ГИС «Суджа»

В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который был нанесен украинскими военными принадлежащей «Газпрому» газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.