Украинская армия нанесла удар беспилотником по сотрудникам ЗАЭС

Работники Запорожской атомной электростанции были атакованы украинской армией. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ЗАЭС.

Группа сотрудников электростанции выполняла работы на гидротехнических сооружениях, и в это время их атаковал украинский дрон.

«Расстояние до блоков составляет порядка 350–400 м», — указано в микроблоге.

Всем рабочим удалось вовремя укрыться, никто из них не пострадал. Получила повреждения служебная машина, которая стояла рядом с местом проведения работ. Сейчас ведется оценка полученных повреждений, а также анализируются все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что ВСУ перестали применять на запорожском направлении профессиональных снайперов. Их не фиксируют на этом направлении уже на протяжении шести месяцев. В итоге на этом участке фронта снайперы российской армии не получают противодействия, перед ними ставятся две задачи: прикрывать штурмовые группы и бороться по ночам с дронами противника.